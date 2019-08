A. Baránik: Zotrvávanie M. Jankovskej vo funkciách vyvoláva obavy

Na snímke poslanec Alojz Baránik (SaS) Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. augusta (TASR) - Podozrenia na prepojenie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Moniky Jankovskej s organizovaným zločinom sú príliš silné na jej zotrvanie vo funkciách. Tvrdí to poslanec parlamentu Alojz Baránik (SaS). Zotrvanie Jankovskej vo funkciách štátnej tajomníčky, sudkyne a poslankyne parlamentu je podľa strany SaS nesúladné s fungovaním demokratického štátu.povedal Baránik s tým, že sa tiež potvrdzujú podozrenia plynúce z prepojení na zmenkový biznis Mariana K. na Okresnom súde Bratislava 5 a Krajskom súde v Bratislave. Na tento súd bola podľa Baránika Jankovská ako sudkyňa nedávno preložená.Jej zotrvanie vo funkciách podľa poslanca vyvoláva obavy o vplyve organizovaného zločinu na súdny manažment, ministerstvo spravodlivosti a vládu.Bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková si tiež myslí, že Jankovská by mala zo svojej funkcie odísť.uviedla Kolíková, ktorá je dnes predstaviteľkou vznikajúcej strany Za ľudí.Polícia vykonala vo štvrtok (22. 8.) zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Jankovská polícii odovzdala mobilný telefón, zaisťovacie úkony sa mali týkať aj sudcov okresných a krajských súdov.