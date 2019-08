Koaličná SPD má rovnaké preferencie ako AfD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lisa Ducret/dpa via AP Foto: TASR/Lisa Ducret/dpa via AP

Berlín 23. augusta (TASR) - Podpora voličov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) vzrástla od uplynulého týždňa o dve percentá. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu verejnej mienky Infratest Dimap pre prvý program verejnoprávnej televízie ARD, o ktorých v piatok informovala agentúra DPA.I keď sa SPD teší aktuálnej podpore 14 percent opýtaných, stále je ďaleko za konzervatívcami nemeckej kancelárky Angely Merkelovej i zelenými. A ako upozornila DPA, SPD skončila s rovnakým výsledkom ako krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD).Merkelovej aliancia, ktorú tvoria Kresťanskodemokratická únia (CDU) a Kresťanskosociálna únia (CSU), si udržala 26-percentnú podporu voličov a skončila s rovnakým výsledkom ako v uplynulom týždni. Zelených by najnovšie volilo 25 percent opýtaných.Prieskum sa uskutočnil 20.-21. augusta na vzorke 1063 oprávnených voličov.Kancelárka Merkelová stojí na čele vládnej koalície zloženej z Únie CDU/CSU a SPD.Popularita vládnucej koalície, najmä strany SPD, sa však od prevzatia moci znižuje, napísala ešte v pondelok DPA. Ak by sa parlamentné voľby v Nemecku konali dnes, najväčším dvom politickým stranám by sa pravdepodobne nepodarilo získať väčšinu. Merkelová uviedla, že v ďalších voľbách už na post kancelárky kandidovať nebude.