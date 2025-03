A čo tak… Wolt? Donášková služba spúšťa novú brandovú kampaň

O spoločnosti Wolt

Wolt je technologická spoločnosť so sídlom v Helsinkách. Vďaka nej je neuveriteľne jednoduché objaviť a nechať si doručiť z tých najlepších reštaurácií, potravinových reťazcov a lokálnych obchodov.



Za 2023/2024 získal Wolt ocenenie Best Buy Award za najlepší pomer ceny a kvality. Poslaním spoločnosti je prinášať lepšie riešenia pre mestá a obce a prepájať zákazníkov, obchodníkov a kuriérov. Platforma Wolt uľahčuje zákazníkom objednanie čohokoľvek prostredníctvom jednej praktickej aplikácie, obchodníkom umožňuje dodatočný predaj a kuriérom poskytuje flexibilnú možnosť zárobku.



Aby toto všetko bolo možné, Wolt vyvíja škálu technologických riešení od lokálnej logistiky cez softvéry pre maloobchodné prevádzky až po finančné riešenia. Wolt bol založený v roku 2014 a svoje sily spojil so spoločnosťou DoorDash v roku 2022. DoorDash dnes pôsobí vo viac ako 30 krajinách.



Ako v prvom meste začal Wolt pôsobiť v Bratislave v septembri 2019, aktuálne pôsobí už vo viac ako 70 slovenských mestách.





25.3.2025 (SITA.sk) -Nový sloganvychádza zo spontánnej reakcie – prirodzenej konverzačnej frázy, ktorú môžu ľudia bežne použiť v rozhovore so svojimi priateľmi alebo rodinou. Ukazuje, že Wolt je vhodnou voľbou na každý deň, bez ohľadu na náladu alebo v akej situácii sa zrovna nachádzajú.„A čo tak... Wolt“ je presne ten typ vety, ktorú človek povie bez rozmýšľania, a práve v tom je jeho sila. Ľudia sa s ním vedia stotožniť a zároveň výborne vystihuje to, čo Wolt prináša svojim zákazníkom, teda radosť a jednoduchosť do každodenného života. V niektorých krajinách, kde pôsobíme, sa slovo Wolt stalo dokonca synonymom slova objednať,“ vysvetľuje Adam Lazár,Súčasťou novej kreatívy je aj výrazné, ktoré predstavuje ikonický zvuk potvrdenia objednávky, s ktorým sa zákazník stretáva v aplikácii. Tento prvok zohráva kľúčovú úlohu v emocionálnom prepojení so značkou a posilňuje konzistentnosť naprieč trhmi. Brandová kampaň má síce globálny charakter, ale zároveň rešpektuje lokálnu relevanciu a kultúrny kontext. Okrem zvyšovania povedomia o značke a budovania imageu je cieľom kampane tiež edukovať, ako efektívne realizovať jednotnú globálnu kampaň naprieč viacerými trhmi.Tento týždeň odštartovala kampaň v televízii s 15-sekundovým spotom, vizuálmi v online priestore, v podobe out of home a digital out of home, ale tiež formou influencerských spoluprác.