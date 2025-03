Vláda schválila pre slintačku vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vláda schválila pre nákazu slintačky a krívačky vyhlásenie mimoriadnej situácie pre územie celej SR. Vyplýva to z materiálu, ktorý v utorok schválila vláda. Tento zámer avizoval k téme nákazy premiér Robert Fico za účasti ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (obaja Smer-SD) pred utorkovým mimoriadnym rokovaním vlády. Kabinet chce podľa Fica zároveň chovateľov odškodniť pre ochorenie aj s pomocou európskych zdrojov. Na Slovensku sa potvrdil prvý výskyt slintačky a krívačky v troch chovoch hovädzieho dobytka v okrese Dunajská Streda 21. marca.



"Minister pôdohospodárstva mi navrhol, aby som zvolal mimoriadne rokovanie vlády. Môžem už teraz informovať, že minister pôdohospodárstva žiada vládu SR, aby bola na celom území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia so všetkými opatreniami, obmedzeniami, ktoré so sebou takáto mimoriadna situácia prináša," uviedol pred rokovaním vlády Fico.

Premiér vyhlásil, že vláda chce nahradiť všetky škody, ktoré chovateľom vzniknú. "Opakujem všetky škody, ktoré vzniknú touto nákazou, aj za cenu, že to pôjde na úkor iného rezortu. My musíme obnoviť chovy, musíme obnoviť stáda dojníc, hovädzieho dobytka. Musíme zabezpečovať prílev mlieka do našich mliekarní. Musíme zabezpečovať prílev kvalitného slovenského mäsa do našich obchodov," zdôraznil premiér.



Zopakoval, že záchrana chovov je národno-štátny záujem SR. "Ak by sme mali aj možno poškodiť nejaký iný rezort finančne, tak musíme tieto zdroje nájsť. Ja len verím, že to nebudú stovky miliónov eur, že budeme hovoriť možno o desiatkach miliónoch. Počkáme si však dnes, aké budú ďalšie správy, ktoré nás mimoriadne znervózňujú," povedal Fico.



Dodal, že sa chystá spolu spolu s ministrom pôdohospodárstva stretnúť s hlavným veterinárom, s expertmi z Európskej únie, ktorí sú na Slovensku.

Takáč: Slintačka a krívačka sa objavila v ďalšom chove na juhu SR

Slintačka a krívačka je potvrdená aj v ďalšom chove na juhu Slovenska, konkrétne v obci Lúč na Ostrove v okrese Dunajská Streda. Ide o lokalitu, ktorá sa nachádza neďaleko troch fariem, kde bola nákaza potvrdená už v piatok 21. marca. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) o tom informoval po utorkovom mimoriadnom zasadnutí vlády SR.



Vo farme zasiahnutej ochorením sa podľa ministra nachádza 279 kusov hovädzieho dobytka. "Ide o lokalitu, ktorá sa nachádza v zóne fariem, ktoré už boli v piatok identifikované," podotkol Takáč.



Slintačka a krívačka bola v piatok potvrdená v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.