A. Danko akceptuje kroky Mosta-Híd v súvislosti so štátnymi symbolmi

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Predseda SNS a šéf parlamentu Andrej Danko akceptuje kroky Mosta-Híd v súvislosti so zákonom o štátnych symboloch. Uviedol to v reakcii na stredajšie vyhlásenie Mosta-Híd o tom, že nepodporí vetovanú novelu zákona.skonštatoval Danko. Zároveň opätovne zdôraznil, že snahou SNS pri zákone o štátnych symboloch nebolo obmedziť alebo zakázať hymny iných štátov na území Slovenska. Jeho cieľom bolo podľa Dankových slov zachovanie štátneho znaku na hokejových dresoch.Podpredseda Mosta-Híd a minister životného prostredia László Sólymos v stredu avizoval, že strana nezahlasuje za prijatie novely zákona, čím by sa prelomilo veto prezidenta Andreja Kisku. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) doplnil, že pre prípad neschválenia novely pripravia na májovú schôdzu poslanecký návrh na úpravu sporného ustanovenia o hraní štátnej hymny. Pridať sa má jedna veta:Kiska vrátil novelu zákona o štátnych symboloch Národnej rade SR na opätovné prerokovanie ako celok. Ustanovenia zákona považuje za rozporné s princípom právnej istoty, teda aj s princípom právneho štátu. Keďže ju prezident vrátil ako celok, parlament ju buď schváli v pôvodnom znení, alebo neprejde. Zákon má parlament prerokovať na májovej schôdzi.Právna norma podľa jej kritikov zakazuje prehranie a spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu. Prezidenta o vrátenie zákona žiadali okrem iných aj šéf parlamentu Danko a predseda Mosta-Híd Béla Bugár.Novelu predložila do parlamentu SNS ako reakciu na nové logo na dresoch hokejovej reprezentácie. Právnou normou chcela strana viac chrániť štátne symboly. Do právnej normy sa tak dostali nové pojmy "znamenie štátneho znaku" či ". A tiež sa upravila otázka štátnej hymny.