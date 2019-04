ANALÝZA: Pokles DPH na potraviny spôsobí schodok rozpočtu 400 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. apríla (TASR) – Predložený návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorým by sa mala znížiť daň na väčšinu potravín na 10 % zo súčasných 20 %, by v prípade schválenia spôsobil prepad príjmov štátneho rozpočtu približne o 400 miliónov eur ročne. Domácnosti by v priemere ušetrili 11 eur mesačne, no väčšiu úsporu by mali domácnosti s najvyšším príjmom. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).vyčíslili analytici. Dosah navrhovaného opatrenia by bol pre všetky domácnosti pozitívny, avšak nebol by rozdelený rovnomerne.Najviac, vyše 16 eur mesačne, by podľa RRZ ušetrili najbohatšie domácnosti, kým u najchudobnejších by úspora bola najnižšia, a to približne šesť eur. "uvádza analýza.RRZ očakáva, že sa zníženie DPH premietne do zníženia cien potravín približne z jednej polovice. Zároveň ekonómovia upozorňujú na to, že navrhované zníženie sadzby DPH na potraviny je súčasťou balíčka viacerých návrhov zmien, ktorých dosahy by sa navzájom ovplyvňovali.upozornila rada. Okrem zníženia DPH navrhli vládne strany zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane či zmenu sadzieb poistného. Výsledný vplyv bude závisieť od toho, ktoré navrhované opatrenia parlament nakoniec schváli. "dodali analytici RRZ.