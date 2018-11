A. Danko bude opäť čeliť opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 19. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko bude opäť čeliť opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie. Opozícia odovzdala návrh na zvolanie mimoriadneho rokovania, na ktorom sa chce pokúsiť vysloviť nedôveru Dankovi pre kauzu jeho rigoróznej práce. Šéf parlamentu má zasadnutie zvolať do siedmich dní. Zrejme ho zvolá na stredu (21. 11.), uviedol jeho hovorca Tomáš Kostelník.vyhlásil predseda SaS Richard Sulík. Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) odsúdila plagiátorstvo.zdôraznila.Nezaradený poslanec Martin Poliačik, ktorý pôsobí v mimoparlamentnej strane Progresívne Slovensko, dodal, že dnes sa rozhoduje o civilizačnom profile Slovenska.poznamenal. Poslanec OĽaNO Marek Krajčí uviedol, že občania SR si zaslúžia vedieť, ako Danko svoju rigoróznu prácu napísal.povedal.reagoval Kostelník.Opoziční poslanci sa o Dankovo odvolanie z funkcie pokúšali už na začiatku novembra. Program schôdze vtedy neschválil dostatočný počet poslancov, a tak k odvolávaniu napokon neprišlo. Teraz by mala byť situácia iná.Danko minulý týždeň avizoval, že SNS podporí otvorenie schôdze a požiada o to aj svojich koaličných partnerov. Chce, aby poslanci hlasovali o dôvere voči jeho osobe. Hovoril o naštrbených vzťahoch v koalícii a zdôraznil, že bez dôvery sa vládnuť nedá.Most-Híd otvorenie schôdze podporí, nepovedal ale, ako sa na zasadnutí zachová. Strana Bélu Bugára pred pár dňami tiež uviedla, že Danko by mal prijať osobné rozhodnutie. Za to si vyslúžila kritiku od SNS, ktorá za Dankom stojí. Bugár priznal, že medzi jeho stranou a SNS je napätie, ale o predčasných voľbách podľa neho nemôže byť ani reč.Strana Smer-SD si Danka pri kauze rigoróznej práce zastala. Považuje koaličného partnera Danka za legitímneho predsedu národnej rady, ktorej zloženie vzišlo zo slobodných demokratických volieb.Danko minulý týždeň zopakoval, že svoju rigoróznu prácu robil s najlepším vedomím a svedomím. "V súlade s vtedy platnými právnymi predpismi a technickými možnosťami vtedajšej doby," doplnil. Danko verí, že stále žijeme v právnom štáte a že novinový článok či facebookový status nemôžu človeka bezdôvodne obviniť, odsúdiť a popraviť.