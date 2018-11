OSN: Návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady vyzýva na mier v Jemene

Na archívnej snímke členovia Bezpečnostnej rady OSN. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj 19. novembra (TASR) - Návrh rezolúcie o Jemene predložený v pondelok v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov vyzýva na okamžité prímerie v prístavnom meste Hudajda. Bojujúcim stranám dáva dva týždne na to, aby odstránili všetky prekážky pre prísun humanitárnej pomoci. Informovala o tom agentúra AFP.Británia nechala kolovať návrh ďalším 14 členom BR OSN po tom, ako splnomocnenec OSN pre Jemen Martin Griffiths v piatok oznámil, že má v úmysle odcestovať do jemenskej metropoly Saná. Tam chce podniknúť posledné kroky potrebné pre mierové rozhovory, ktoré chce zvolať vo Švédsku.Text rezolúcie vyzýva všetky strany na ukončenie nepriateľských akcií v provincii Hudajda, na zastavenie všetkých útokov v husto obývaných civilných oblastí po celom Jemene a tiež na ukončenie útokov bezpilotných lietadiel proti krajinám v regióne a prímorským oblastiam.Jemenská medzinárodne uznaná vláda v pondelok oznámila, že informovala Griffithsa o úmysle zapojiť sa do navrhovaných mierových rozhovorov s povstalcami, ktoré sa budú konať vo Švédsku.Termín rozhovorov ešte neoznámili. OSN pôvodne ohlásila na september rozhovory v Ženeve, ale tie sa neuskutočnili, keďže povstalci známi ako húsíovia predložili v poslednej chvíli nové požiadavky.Šéf povstaleckého Najvyššieho revolučného výboru Muhammad Alí Húsí v nedeľu tvítoval, že húsíovia sú pripravení v záujme mierového úsilia ukončiť raketové ostreľovanie za predpokladu, že tak urobí aj opačný tábor - Spojenými štátmi podporovaná koalícia vedená Saudskou Arábiou.Hladomor v Jemene hrozí 14 miliónom ľudí, čo je polovica tamojších obyvateľov. Takmer štyri roky trvajúca vojna tak spôsobila najhoršiu humanitárnu krízu na svete.