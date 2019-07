A. Danko by sa na Kiskovom mieste vzdal prezidentských výhod

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) by sa na mieste exprezidenta Andreja Kisku vzdal prezidentských výhod, pokiaľ chce ďalej pôsobiť v politike. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii.uviedol Danko. Hovoril o tom v súvislosti so zámerom poslanca Národnej rady (NR) SR Petra Kresáka (Most-Híd) obmedziť bývalým prezidentom v iných ústavných funkciách ich prezidentské výhody. Kresákovu iniciatívu vníma ako jeho osobnú.Exprezident Kiska v reakcii na Kresákov zámer uviedol, že by nechcel poberať dva platy, ak by niečo také nastalo, peniaze by rozdal rodinám v núdzi, ako to robil v paláci. Kiska dodal, že ochranku si nevybral a koalícia by nemusela zákonom riešiť oslovenie bývalých prezidentov. Kresáka aj koalíciu by podľa neho mali trápiť iné veci ako výhody exprezidenta. Ako príklad uviedol zdravotníctvo, boj proti korupcii, školstvo.Kresák pripomína, že podľa zákona patrí prezidentovi SR doživotne plat vo výške platu poslanca či doživotné oslovovanie, aj doživotné pridelenie vozidla s vodičom.Poslanec sa zamýšľa nad tým, či by na tieto výhody mal mať exprezident právo v prípade, ak vykonáva funkciu poslanca NR SR, člena vlády, sudcu Ústavného súdu, predsedu Súdnej rady, predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR či funkciu generálneho prokurátora. V tom prípade by mal napríklad právo na dvojnásobný poslanecký plat z verejných zdrojov a popri prezidentskej kancelárii aj poslaneckú kanceláriu.Situáciu by chcel Kresák riešiť zmenou zákona. Podľa jeho zámeru bývalí prezidenti, ktorí by sa po skončení mandátu stali poslancami NR SR, či nastúpili do inej ústavnej funkcie, by dočasne mohli prísť o svoje výhody, na ktoré majú nárok po odchode z prezidentského paláca.