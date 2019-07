Rezort zdravotníctva sa nenechá vtiahnuť do politických hier

Na snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. júla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa pre projekt stratifikácie nenechá vtiahnuť do politických hier. Reagovalo tak na stredajšiu výzvu opozičnej strany SaS, aby sa hlasovanie o prijatí ústavného zákona o jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné obdobie spojilo s hlasovaním o dôvere vlády.uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Dodala, že cieľom MZ SR je spoločne, naprieč politickým spektrom, nastaviť podporu tejto reforme, ktorá bola dlhodobo, aj v parlamentnom výbore pre zdravotníctvo deklarovaná i zo strany opozičných strán.Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS) povedala, že ak je ministerka zdravotníctva naozaj presvedčená o perfektnej pripravenosti projektu, a to na takej úrovni, že znesie aj formu ústavného zákona, hlasovanie o jeho prijatí by sa malo spojiť s hlasovaním o dôvere vláde. Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka sa ministerka zdravotníctva Kalavská (nominantka Smeru-SD) nechala predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom zmanipulovať. Podľa Sulíka totiž Fico žiadnu reformu nemocníc nechce, pretože si. SaS však zákon v prvom kole podporí.Stratifikáciou chce ministerstvo podľa Eliášovej nastaviť pre budúcnosť kvalitnejšie a bezpečnejšie zdravotníctvo.uzavrela.Ak ministerka Kalavská predloží návrh reformy nemocníc formou ústavného zákona, bude potrebovať podporu minimálne 90 poslancov. Podporu takejto zmeny chce získať naprieč politickým spektrom. Stratifikáciu predloží vláde na rokovanie na jej najbližšom stretnutí 21. augusta.