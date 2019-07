A. Danko chce v Tatárskej republike slovenský konzulát

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kazaň 3. júla (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) chce, aby Slovensko zriadilo v Tatárskej republike konzulát. Predseda parlamentu to povedal v stredu po stretnutí s prezidentom Tatárskej republiky Rustamom Minnichanovom. Súčasťou návštevy slovenskej delegácie v prezidentskom paláci Tatárska bolo aj podpísanie zmluvy o spolupráci medzi petrochemickými spoločnosťami Slovnaft a Tatnefť.povedal Danko.Predseda slovenského parlamentu opäť pripomenul možnosti Ruska a konkrétne Tatárskej republiky v obchodnej spolupráci." dodal.Možnosti rozšírenia vzájomnej spolupráce nielen v oblasti obchodu, ale aj turizmu spomenul prezident Tatárskej republiky Minnichanov, podľa ktorého je návšteva vysokých predstaviteľov Slovenska "". Do Tatárska prichádza ročne okolo troch miliónov turistov, z krajín EÚ je to podľa prezidenta okolo 80.000 návštevníkov. Vyššiemu počtu návštevníkov zo Slovenska a naopak však podľa Minnichanova bráni chýbajúce priame letecké spojenie.Tatársky prezident, ktorý je zároveň predseda predstavenstva spoločnosti Tatnefť, privítal aj podpis dohody o spolupráci s bratislavským Slovnaftom. "" povedal tatársky prezident.