V 2. štvrťroku zbankrotovalo 4338 obyvateľov Slovenska

Bratislava 3. júla (TASR) - V júni 2019 bolo na Slovensku vyhlásených 1430 osobných bankrotov a v druhom štvrťroku tohto roku ich počet dosiahol 4338. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), je to o 22,37 % viac než v prvom štvrťroku 2019 s 3545 osobnými bankrotmi.V medziročnom porovnaní v druhom štvrťroku 2019 zbankrotovalo až o 26,03 % viac dlžníkov než v rovnakom období minulého roka, keď súdy rozhodli o oddlžení 3442 občanov Slovenska. V júni 2019 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji - 312, najmenej v Bratislavskom kraji - 60.povedala Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti.Od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2019 zbankrotovalo už 29.888 dlžníkov.V druhom štvrťroku tohto roku počet osobných bankrotov dosiahol 4338, čo je prvýkrát, keď ich počet v jednom kalendárnom štvrťroku prekročil hranicu 4000 osobných bankrotov. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom s 3545 osobnými bankrotmi je to o 22,37 % viac. V medziročnom porovnaní v druhom štvrťroku 2019 zbankrotovalo o 26,03 % viac dlžníkov než v rovnakom období minulého roka, keď súdy rozhodli o oddlžení 3442 občanov.