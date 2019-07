A.Danko chce zverejniť kandidátov na sudcov ÚS, ktorých bude SNS voliť

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) navrhuje, aby klub SNS zverejnil mená kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorých bude voliť. Povedal to v rozhovore pre TASR s tým, že bude na septembrovej voľbe v Národnej rade (NR) SR presadzovať verejnú voľbu kandidátov.," povedal Danko pre TASR s tým, že koaliční partneri poznajú jeho názor na verejnú voľbu. Dodal, že vidí aj to, že sa ľudia na post ústavného sudcu už nechcú hlásiť.Počas leta je ÚS v podstate nefunkčný. Podľa Danka k tomuto prispel aj exprezident Andrej Kiska, aj nová prezidentka Zuzana Čaputová. Vysvetlil, že kým Kiska menoval čiastočný počet kandidátov, Čaputová tvrdí, že to urobiť nemôže a potrebuje plný počet kandidátov.," skonštatoval Danko.Ďalšia voľba chýbajúcich kandidátov bude na septembrovej schôdzi parlamentu, ktorá sa má začať 10. septembra. Kandidátov možno navrhovať do 26. augusta do 12.00 h.Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich kandidátov. V poslednom hlasovaní, ktoré bolo na aktuálnej schôdzi, vybrali iba dvoch. Spolu tak parlament doteraz zvolil 14 kandidátov. Do plného počtu 18 teda chýbajú ešte štyria.Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov.Ústavný súd má v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová povedala, že ústavných sudcov vymenuje, až keď dostane plný počet kandidátov.