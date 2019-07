Stanica Nivy dosiahne svoj najvyšší bod na jeseň

Na archívnej snímke výstavba novej autobusovej stanice Mlynské nivy v Bratislave. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 25. júla (TASR) – Rozostavaná nová autobusová stanica na Mlynských nivách v Bratislave dosiahne svoj najvyšší bod na prelome septembra a októbra. Rampa pre autobusy vedúca na prvé podzemné podlažie je hotová a pracuje sa na interiéroch stanice. Na sociálnej sieti o tom informuje investor, spoločnosť HB Reavis.," priblížil developer. Podarilo sa mu to dosiahnuť aj vďaka technológii predpínania. Tá sa bežne používa na mostných konštrukciách.V najbližších týždňoch sa pustí do realizácie druhého z troch presklených balkónov smerujúce do ulice Mlynské nivy. Okrem toho pracuje na oceľových konštrukciách budúcej tržnice. "," uviedol developer.Dokončuje aj "", je na 30. poschodí, a taktiež finišuje s fasádnym obložením na prvom nadzemnom podlaží. "" spresnil investor.Novú autobusovú stanicu majú dokončiť v roku 2020 a bude kombináciou medzinárodného autobusového terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Výstavba projektu Stanica Nivy sa začala v máji 2017 prácami na administratívnej budove Nivy Tower. Asanačné práce na mieste starej autobusovej stanice sa začali v októbri 2017 a boli dokončené v januári 2018. Funkciu doterajšej autobusovej stanice plní náhradná autobusová stanica na Bottovej ulici v Bratislave. Developer zároveň rekonštruuje časť ulice Mlynské nivy na nový bratislavský bulvár, ktorý bude mať kompletne obnovenú dopravnú a technickú infraštruktúru nad aj pod jej povrchom vrátane podzemného kruhového objazdu.