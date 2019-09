A. Danko: Daň z príjmu 15 % je optimálna pre všetkých, ktorí podnikajú

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) – Daň z príjmu vo výške 15 % považuje koaličná SNS za optimálnu pre všetkých, ktorí podnikajú. Teda nielen pre podnikateľské subjekty s obratom do 100.000 eur a živnostníkov. Skonštatoval to v stredu na brífingu predseda parlamentu a SNS Andrej Danko s tým, že opatrenie v takomto rozsahu by národniari presadili, ak by mali väčšiu politickú silu.Parlament v stredu schválil novelu zákona o dani z príjmov z dielne SNS, ktorá rieši zníženie daní pre podnikateľské subjekty s obratom do 100.000 eur a živnostníkov. Danko zdôraznil, že cesta znižovania daní je tou správnou cestou.priblížil. Z jeho pohľadu ide o optimálnu výšku dane, ktorá aj motivuje ľudí a zabraňuje špekuláciám.Zároveň sa poďakoval všetkým poslancom za podporu tohto návrhu.podotkol.Zdôraznil, že v ďalšom tlaku na znižovanie daní budú pokračovať. V tej súvislosti spomenul ďalší návrh zákona z dielne SNS, ktorým sa má znížiť daň z pridanej hodnoty na vybraté potraviny. "ozrejmil.Danko súčasne zopakoval, že je najvyšší čas pozrieť sa na rezervy štátu.dodal.