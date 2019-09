Šucha: Šefčovič má mandát pretaviť budúce trendy do právnych návrhov

Na snímke generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie Vladimír Šucha. Foto: Archív Foto: Archív

Brusel 18. septembra (TASR) - Maroš Šefčovič cez jemu pridelené portfólio v Európskej komisii (EK) dostal šancu určovať "pulz doby" v Európskej únii. Pre TASR to uviedol Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra (JRC), ktoré je pod správou eurokomisie.JRC bolo vo svojich začiatkoch zamerané na jadrovú bezpečnosť, teraz sa podieľa na konkrétnych politík, ktoré prináša exekutíva EÚ. Centrum spolupracuje s 30 rôznymi oddeleniami EK a ponúka vedecký rámec pri tvorbe legislatívy od agrosektoru, cez klimatické zmeny, dopravu a energiu až po umelú inteligenciu a finančné trhy.Šucha pripomenul, že pred šiestimi rokmi, po nástupe do tejto funkcie, si predsavzal, že veda nesmie byť "uzavretá sama do seba" a musí dokázať prepojenosť na každodenný život eurokomisie a transformovať vedecké poznatky pre potreby všetkých ľudí.uviedol.Podľa jeho slov veda posúva hranice poznania a pomáha prekonávať rôzne výzvy a problémy, čo je nevyhnutné aj v súčasnej dobe, keď sa svet stáva oveľa komplikovanejším a rýchlejším. To má priamu súvislosť s potrebou nového portfólia v EK - pre strategický výhľad. So snahou podchytiť trendy, ktoré budú hýbať svetom.Agendou strategického výhľadu bol poverený slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Šucha upozornil, že význam jeho agendy netreba spochybňovať. Už aj preto, že EÚ dosť dlho podceňovala potrebu strategického výhľadu a stalo sa, že Čína, ktorá si dávno určila jasné strategické ciele, už predbehla Európu v kreatívnom priemysle či v oblasti zelených technológií. Tie sa týkajú solárnych panelov, elektromobility či výroby batérií, kde je Čína opravdivá "veľmoc".Šucha ocenil, že nová šéfka EK Ursula von der Leyenová agende strategického výhľadu pridelila najvyšší politický význam.Zároveň dodal, že Šefčovičovo portfólio treba vnímať v troch rovinách. Tá prvá je politická dôležitosť medziinštitucionálnych vzťahov, lebo von der Leyenová sľúbila Európskemu parlament (EP) možnosť predkladať legislatívne návrhy, čo znamená dopredu podchytiť čo by chcel EP navrhnúť. To bude Šefčovičova úloha a znamená vyjadrenie úzkej dôvery zo strany jeho šéfky.Druhou úrovňou je Šefčovičova spoluúčasť, s von der Leyenovou, na príprave pracovného programu eurokomisie - motora fungovania EÚ. V praxi to znamená, že čo sa do tohto programu nedostane, tým sa exekutíva EÚ nebude zaoberať. A do tretice je tu oblasť strategického výhľadu.Nová šéfka EK chce, aby jej kabinet v nadchádzajúcom päťročnom období fungoval na základe štyroch pilierov a jedným z nich je politika tvorená na báze podkladov. Tú má viesť Šefčovič v rámci agendy strategického výhľadu a určovania dlhodobých trendov vývoja, kde politika, výskum a technologický vývoj budú mať priamy dopad na život spoločnosti.Šucha upozornil, že Šefčovič mal dobrú spoluprácu s JRC aj počas predošlých dvoch mandátov. Centrum vtedy predkladalo kľúčové analýzy a štúdie pre oblasť energetickej únie či klimatických zmien, o ktorých slovenský eurokomisár rokoval na rôznych úrovniach, alebo pre ním predloženú iniciatívu Európska aliancia pre batérie.skonštatoval Šucha.Šucha poukázal na dôležitosť Šefčovičovej agendy, ktorá identifikuje trend či dôležitý cieľ a pomôže ho pretaviť do právneho návrhu eurokomisie.uviedol Šucha a priznal, že po tejto možnosti už JRC dávno volala, lebo centrum môže odporúčať a lobovať, ale nemá politický mandát presadzovať svoje vízie.