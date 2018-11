A. DANKO: DÁVAM K DISPOZÍCII SVOJU RIGORÓZNU PRÁCU V KNIŽNICI UMB

Bratislava 6. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) dáva v knižnici Univerzity Mateja Bela (UMB) k dispozícii pre verejnosť svoju rigoróznu prácu. Bude v štandardnom režime, ako sú ostatné práce. Povedal to na tlačovej konferencii po tom, ako koalícia zablokovala mimoriadnu schôdzu NR SR, na ktorej mal čeliť odvolávaniu pre kauzu jeho rigoróznej práce.





Danko zároveň avizuje, že podnikne právne kroky na ochranu svojej osoby. Konkrétnejší zatiaľ byť nechcel. Na otázku, prečo k zverejneniu rigoróznej práce pristupuje až po mesiaci, odvetil, že má svoju prácu a nemá čas chodiť po knižniciach.Andrej Danko je presvedčený, že má za sebou lynč s cieľom dosiahnuť jeho politickú smrť. "Dnes si môže ktokoľvek čokoľvek vymyslieť, šíriť klamstvá a vyviazne bez trestu. Zatiaľ čo mne to mohlo zničiť kariéru," povedal.Na margo rigoróznej práce pripomenul, že na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave absolvoval riadne denné štúdium práva. "Nebola to ľahká škola, prešiel som rukami desiatok pedagógov. V roku 1999 som získal titul Mgr. a mal som záujem uchádzať sa o titul JUDr. Mám spolužiakov, ktorí si ho nerobili na UK, ale v iných mestách," povedal na margo skutočnosti, že titul JUDr. získal na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela (UMB). "Svoju prácu som obhajoval v Banskej Bystrici, lebo časť pedagógov UK odišlo k 1. septembru 1999 na UMB," ozrejmil.Prácu podľa svojich slov odovzdal v dvoch kusoch a obhajoval ju pred oponentom a absolvoval aj ústnu časť skúšky. "Verte či nie, asi málokto vtedy v Banskej Bystrici mohol vedieť, že budem raz predseda parlamentu," podotkol a odmietol, že titul JUDr. užíva neoprávnene. "Mám za sebou 15-ročnú advokátsku prax s významnou klientelou," zdôraznil.Danko priznal, že až do roku 2018 o svojej rigoróznej práci nepočul, ani sa o ňu nezaujímal. "Pozornosť som zbystril až potom, ako sa na prácu začali pýtať médiá. Začal som si pozerať veci a požiadal som svojho právnika, aby ju našiel. Bolo pre mňa prekvapením, keď mi oznámili, že práca nie je. Jeden kus zmizol a druhý sa ukázal, že je registrovaný pod menom Juraj Danko. V kontexte udalostí v Českej republike som šípil konšpiráciu, a tak som požiadal UMB, aby sa moja práca dostala do osobitného režimu, teda režimu, keď je garantované, že s ňou nie je manipulované a že sa nestratí," uzavrel.