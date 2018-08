A. Danko ešte nevypísal voľbu kandidátov na ústavných sudcov

Na archívnej snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko ešte nevypísal voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. TASR to potvrdila šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková. Danko zároveň ešte nerozhodol ani o presnom termíne budúcoročných prezidentských volieb.Kandidátov na ústavných sudcov volí parlament, z nich prezident SR vyberie a vymenuje sudcov. Poslancov čaká voľba deviatich kandidátov z celkového počtu 13 sudcov Ústavného súdu SR. Noví sudcovia by mali tých dosluhujúcich nahradiť v polovici februára. Po tom, čo bude vypísaná voľba, budú môcť prichádzať návrhy na kandidátov.Voľbou ústavných sudcov sa aktuálne zaoberá ministerstvo spravodlivosti, ktoré prichádza s novými pravidlami výberu. Kandidáti by sa po novom mali voliť v parlamente nadpolovičnou väčšinou, teda na zvolenie má byť potrebných 76 hlasov poslancov. Podmienkou pre kandidáta má byť bezúhonnosť a morálna integrita. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) chce, aby sa návrhom na zmenu výberu ústavných sudcov zaoberala tento mesiac vláda a v septembri parlament.Hoci termín prezidentských volieb tiež ešte Danko neurčil, isté je, že musia byť na jar budúceho roka. Do boja o prezidentský palác sa už prihlásilo viac ako desať záujemcov, niektorí už oznámili, že majú vyzbieraných dosť podpisov, ktoré ich oprávňujú kandidovať. Počet záujemcov sa bude ešte meniť. Tí, ktorí nezískajú dosť podpisov pre kandidatúru, sa nebudú môcť do volieb zapojiť. Čaká sa tiež, koho postavia strany Smer-SD, SNS a OĽaNO. Ostatné parlamentné strany už svojich kandidátov oznámili.