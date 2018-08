Na letisku v Kábule pristálo ďalšie deportačné lietadlo z Nemecka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 15. augusta (TASR) - Ďalšie deportačné lietadlo z Nemecka so 46 osobami na palube pristálo v stredu v ranných hodinách v afganskom hlavnom meste Kábul, informuje agentúra DPA.Predstavitelia kábulského letiska potvrdili, že linka z Mníchova pristála v afganskej metropole krátko po 08.30 h miestneho času. Ide v poradí už o 15. deportačný let z Nemecka od decembra 2016. Vrátane najnovšieho tak Nemecko doposiaľ späť do Afganistanu deportovalo dovedna 350 mužov. Krátko po hromadnej deportácii zo začiatku júla, keď z Nemecka vyhostili 69 ľudí, spáchal jeden z nich po príchode do Afganistanu samovraždu.Tieto deportácie sú podľa DPA sporné, pretože v Afganistane sa rozširuje vojenské ťaženie proti radikálnemu hnutiu Taliban a teroristickej organizácii Islamský štát (IS).Taliban minulý piatok podnikol rozsiahly útok na strategicky významné východoafganské mesto Ghazní. Boje si podľa doterajších informácií vyžiadali zhruba 100 obetí v radoch bezpečnostných síl. Zahynulo aj najmenej 30 civilistov a 200 bojovníkov Talibanu.