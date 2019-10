A. Danko: Každá politická strana je zodpovedná za svoju nomináciu

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Každá politická strana je zodpovedná za svoju nomináciu. Povedal to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) v súvislosti s údajnou komunikáciou podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.povedal Danko. Je to podľa neho otázka Smeru-SD a musia si to vyriešiť vnútri strany. Danko zdôraznil, že ho zaujímajú konštruktívne veci a v takýchto situáciáchPredseda Mosta-Híd Béla Bugár zdôraznil, že dôležitý je obsah komunikácie.zdôraznil. Ak je obsah správ toxický, mal by Glváč zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii. Bugár však považuje za dôležité počkať na výsledky vyšetrovania.Nezaradená poslankyňa Veronika Remišová v súvislosti s Glváčovou kauzou vyzvala premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby zariadil okamžitý koniec Glváča na pozícii podpredsedu parlamentu a vo funkcii člena výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva.tvrdí Remišová.Glváč poprel tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD. Už zverejnená komunikácia podľa neho nesedí so skutočnosťou. Tvrdí, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) uviedol, že o medializovanej komunikácii budú v Smere-SD hovoriť a nebudú ju prehliadať.doplnil.