R. Gualtieri: Taliansko môže znížiť svoj verejný dlh len postupne

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Orvieto 23. októbra (TASR) - Taliansko môže znížiť svoj verejný dlh, ktorý sa vyšplhal na 2,3 bilióna eur, iba postupne. Vyhlásil to v stredu minister hospodárstva Roberto Gualtieri. Reagoval tak na kroky Európskej komisie (EK), ktorá v utorok (22. 10.) požiadala Rím, aby podrobnejšie vysvetlil, akým spôsobom chce znižovať svoj dlh.Gualtieri tiež v stredu povedal, že Brusel nespochybnil návrh rozpočtu, ktorý mu Taliansko predložilo začiatkom tohto mesiaca, ale jednoducho žiada o objasnenie.uviedol na otázky novinárov počas kampane pred regionálnymi voľbami v Umbrii v strednom Taliansku.EK v utorok upozornila Francúzsko a Taliansko, že ich návrhy rozpočtov na budúci rok by mohli byť v rozpore s fiškálnymi pravidlami Európskej únie (EÚ). Dala im 24 hodín, aby jej objasnili svoje plány.V liste Taliansku, ktorý podpísali komisári Valdis Dombrovskis a Pierre Moscovici, sa uvádza, že predbežné hodnotenie návrhu rozpočtu na rok 2020 ukázalo, že neobsahuje fiškálne odporúčania EÚ na zníženie výdavkov.Brusel chce, aby mu taliansky minister Gualtieri vysvetlil, prečo sa podľa jeho návrhu rozpočtu štrukturálne saldo krajiny, v ktorom nie sú zahrnuté jednorazové príjmy a výdavky, zhorší o 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) namiesto zlepšenia o 0,6 % HDP, ako to požaduje EÚ.Komisia sa tiež pýta, prečo sa majú čisté primárne výdavky bez platieb úrokov v budúcom roku zvýšiť o 1,9 % HDP namiesto toho, aby klesli podľa odporúčaní EÚ. Brusel zároveň skúma, či by mohol Taliansku poskytnúť priestor na, uvádza sa v liste.