A. Danko: Koaličná rada má byť vo štvrtok alebo piatok

Bratislava 17. septembra (TASR) – Koaličná rada, na ktorej by sa malo hovoriť aj o štátnom rozpočte, by mala byť vo štvrtok (19. 9.) alebo piatok (20. 9.). Uviedol to v utorok predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko.O možných termínoch sa rozprával aj s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).skonštatoval Danko.Koalícia by podľa neho mala hovoriť aj o rizikách, možnostiach i nových výhľadoch štátneho rozpočtu.poznamenal.Danko opätovne v tejto súvislosti upozornil na slabý výber DPH či odmeňovanie v štátnej správe.podotkol. Očakáva, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) príde s koncepciou, ktorá vyrieši rozdiely platov. Zopakoval, že zvyšovanie spotrebnej dane z tabaku, ako presadzovalo Ministerstvo financií (MF) SR, je pre neho uzavretou témou.