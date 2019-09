Z. Čaputová chce dôkladne analyzovať novelu zákona o ochrane prírody

Na snímke vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová a vľavo podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos počas brífingu v Prezidentskom paláci 17. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. septembra (TASR) – Novela zákona o ochrane prírody bola v pondelok (16.9.) oficiálne doručená do Prezidentského paláca.uviedla prezidentka Zuzana Čaputová po utorňajšom stretnutí s ministrom životného prostredia SR Lászlóom Sólymosom (Most-Híd).Čaputová uviedla, že predložený návrh obsahoval mnohé pozitíva, do procesu však vstúpili pozmeňujúce návrhy, ku ktorým sa vzniesla kritika.uviedla v súvislosti s možnosťou práva veta.Novelu zákona o ochrane prírody a krajiny parlament schválil 11. septembra, do účinnosti má vstúpiť od 1. januára 2020. V prípade, že prezidentka novelu podpíše, avizovalo lesoochranárske združenie VLK žalobu na Európsky súdny dvor pre porušenie legislatívy EÚ. Aktivisti sú presvedčení, že novela umožňuje výrub drevín mimo lesa bez správneho konania a extrémne zásahy do prírody nemusia ísť cez proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ak tak rozhodne štát.Envirorezort oponuje argumentom, že udeľovania výnimiek sa netýka novely ako celku, ale len miest, v ktorom sa určujú prísnejšie pravidlá na rozhodovanie okresných úradov. Zákaz plošného výrubu či právo záväzného stanoviska štátnych ochranárov pri výruboch, výstavbe, používaní postrekov v dnešných národných parkoch sa podľa MŽP vôbec nemení.