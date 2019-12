A. Danko: Koaličný partner za stolom je R. Fico

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. decembra (TASR) – Koaličným partnerom za rokovacím stolom je pre predsedu SNS Andreja Danka predseda Smeru-SD Robert Fico. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Podľa jeho slov nemôže niečo iné hovoriť Fico a niečo iné premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).povedal šéf národniarov. Poukázal na to, že premiér a predseda Smeru-SD mali viackrát odlišné názory v rôznych otázkach." komentoval s dôvetkom, že Pellegrini je premiérom aj vďaka nemu.Tiež skonštatoval, že to, čo robil Smer-SD posledné štyri mesiace, bolo "".komentoval. Podľa Danka si predseda vlády ". Pýta sa preto, kto bude jeho partnerom.mieni.Danko na adresu ďalšieho koaličného partnera, predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, povedal, že ho oklamal. "poznamenal.Za nebezpečné považuje to, že mladí ľudia inklinujú k ĽSNS. "tvrdí Danko.Uviedol tiež, že poradie na volebnej kandidátke veľmi nemenil.dodal s dôvetkom, že SNS je jedinou stranou, z ktorej nikto neodišiel.Danko tiež vyslovil svoju obavu z toho, že politika je stále ". Prisľúbil, že ak bude vo vláde aj po voľbách v roku 2020, postará sa o všetkých. Komentoval, že vďaka opatreniam, ktoré zaviedla SNS, si". Rovnako zásluhy národniarov vidí aj v ďalších krokoch, akými sú podľa jeho slov zvýšenie dôchodkov či zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov. Mieni, že v budúcom roku bude v rozpočte dosť peňazí.