Japonský premiér oficiálne otvoril Národný štadión v Tokiu

Na snímke olympijské kruhy pred Národným štadiónom v Tokiu, ktorý otvoril japonský premiér Šinzó Abe presne 222 dní pred štartom OH 2020 v nedeľu 15. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 15. decembra (TASR) - Presne 222 dní pred štartom OH 2020 japonský premiér Šinzó Abe oficiálne otvoril Národný štadión v Tokiu. Uskutočnia sa na ňom otvárací i záverečný ceremoniál hier, súťaže v atletike i vo futbale.Aréna pre 68.000 divákov od špičkového architekta Kanga Kumu vyrástla na mieste Olympijského štadióna z roku 1964. Výstavba trvala približne tri roky a stála 1,3 miliardy eur. Vďaka sofistikovanej technike v nej budú športovci i diváci chránení pred očakávanými horúčavami počas OH (24. júla až 9. augusta). Inštalovaných je napríklad 185 veľkých ventilátorov.Premiér Abe na nedeľňajšej ceremónii vyzdvihol špičkový dizajn stavby i jeho harmóniu so životným prostredím. Na výstavbu použili takmer 2000 metrov kubických cédrového dreva, všade je množstvo zelene." uviedol Abe.Prvým oficiálnym športovým podujatím na Národnom štadióne bude 1. januára finále Japonského pohára vo futbale, ešte predtým 21. decembra ju počas šou "pokrstí" aj bývalá šprintérska hviezda Usain Bolt.