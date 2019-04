A. Danko: Most-Híd jasne upraví znenie zákona o štátnych symboloch

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. apríla (TASR) - Zákon o štátnych symboloch má upraviť Most-Híd tak, aby o jeho znení nikto nepochyboval. V pondelok po stretnutí Koaličnej rady a rokovaní zástupcov parlamentných politických strán na tému volieb to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.povedal Danko.Legislatívnym návrhom Mosta-Híd chcú podľa jeho slov vyjsť v ústrety tomu, že prezident zákon v pôvodnom znení neschválil. Ako deklaroval, bude v ňom. Nič iné podľa jeho slov zákon nerieši. Za nepravdivé považuje tvrdenie, že zákon zakazuje hrať hymnu v pracovných dňoch.Novelu zákona o štátnych symboloch predložila do parlamentu SNS ako reakciu na nové logo na dresoch hokejovej reprezentácie. Právnou normou chcela strana viac chrániť štátne symboly. Do právnej normy sa tak dostali nové pojmy "znamenie štátneho znaku" či "národný symbol". Tiež sa upravila otázka štátnej hymny. Právna norma podľa jej kritikov zakazuje prehranie a spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu.Prezident Andrej Kiska novelu zákona vetoval a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie ako celok. Ustanovenia zákona považuje za rozporné s princípom právnej istoty, a teda aj s princípom právneho štátu. O vrátenie zákona okrem iných požiadali aj sám predseda SNS, rovnako i líder Mosta-Híd Béla Bugár.