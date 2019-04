A. Danko na konferencii vo Viedni vyzval na náboženský dialóg

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Bratislava 8. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko na Konferencii predsedov parlamentov členských štátov EÚ vo Viedni vyzval v pondelok na náboženský dialóg. Svojím prejavom chcel podporiť myšlienku rozširovania Únie smerom na Balkán.povedal Danko. Príkladom je podľa jeho slov Rakúsko, ktoré zastavilo podozrivé financovanie niektorých mešít. Zdôraznil však, že ctiť si treba každé náboženstvo.Dobrou príkladom bola podľa predsedu slovenského parlamentu aj návšteva pápeža Františka v Abú Dhabí.zdôraznil s dôvetkom, že on osobne má vynikajúci vzťah k Srbsku a veľmi priateľský vzťah k Čiernej Hore.podčiarkol.Do krajín západného Balkánu musí podľa Danka EÚ vyslať jasný a presvedčivý signál spolupatričnosti a spoločnej vízii pre budúcnosť.povedal počas prejavu.Ak EÚ nevyužije strategickú možnosť integrovať západný Balkán, otvorí tým podľa Danka priestor pre bezpečnostné hrozby, nestabilitu a neželaný vonkajší vplyv v celom regióne, ktorého význam si uvedomujú aj iní silní medzinárodní hráči.Dankovi je "veľmi ľúto", že EÚ stráca priveľa času s brexitom. Noví lídri v štruktúrach EÚ by podľa neho mohli vyriešiť túto otázku "rýchlejšie" a "flexibilnejšie".povedal.Konferenciu označil Danko za mimoriadne dôležitú. Európska sociálna politika by mala byť podľa predsedu slovenského parlamentu "kľúčovým prvkom európskej zahraničnej politiky". Pripomenul aj, že bezpečnostné prostredie v susedstve európskych krajín je menej predvídateľné ako v minulosti.zdôraznil.Zástupcovia jednotlivých krajín EÚ sa venovali najaktuálnejším témam. Medzi nimi napríklad blížiacim sa voľbám do Európskeho parlamentu, brexitu, konfliktu na Ukrajine, otázke nelegálnej migrácie, integrácii západného Balkána do EÚ či vzájomnej spolupráci jednotlivých krajín.Konferencia vo Viedni potrvá do utorka (9.4.).