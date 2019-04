Írsky premiér verí, že EÚ umožní Británii odklad brexitu

Na snímke sprava írsky premiér Leo Varadkar a hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier počas tlačovej konferencie v Dubline v Írsku 8. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 8. apríla (TASR) - Írsky premiér Leo Varadkar v pondelok uviedol, že je presvedčený, že EÚ tento týždeň na svojom summite v Bruseli umožní Británii ďalší odklad brexitu. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Varadkar na spoločnej tlačovej konferencii s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom, ktorý bol na návšteve Dublinu.Írsky premiér však tiež nezabudol pripomenúť, že Írsko sa nateraz pripravuje na odchod Británie z EÚ bez dohody. Zároveň však dúfa, že sa realizácii takéhoto scenára na stredajšom mimoriadnom summite EÚ v Bruseli podarí zabrániť.Barnier po stretnutí s Varadkarom povedal, že EÚ bez ohľadu na to, čo sa stane s brexitomúčasne varoval Britániu, že v prípade odchodu Británie bez dohody EÚ neotvorí obchodné rokovania s Londýnom, kým nebude vyriešená otázka režimu na hraniciach Írskej republiky a Severného Írska.povedal Barnier.Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla, ak Mayová nezíska ďalší odklad termínu brexitu od Únie, ktorá už súhlasila s jeho odložením z pôvodného termínu 29. marca. Mayová momentálne žiada o odklad na 30. júna - v nádeji, že dosiahne s labouristami kompromis a presadí v parlamente dohodu v najbližších týždňoch.Ešte pred summitom v Bruseli, ktorý je naplánovaný na 10. apríla, by sa Mayová mala v utorok stretnúť v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. V Berlíne by mala taktiež v utorok absolvovať stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.