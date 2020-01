A.Danko:Najväčšou výzvou roka 2020 sú voľby,dôležitá je stabilná vláda

Na archívnej snímke predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS, Andrej Danko. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Najväčšou výzvou pre Slovákov v roku 2020 budú parlamentné voľby a to, aby sa legitímne podarilo zostaviť novú vládu. Povedal to predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko po slávnostnej svätej omši pri príležitosti výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky v katedrále sv. Martina v Bratislave. Zdôraznil, že je hrdý na to, že Slovensko je samostatnou krajinou už 27 rokov a zdôraznil potrebu stability.," povedal predseda parlamentu.Z hľadiska štátu je podľa Danka 27 rokov málo. "," skonštatoval.Prvý január vníma ako deň, kedy sa treba pripraviť s pokorou na ďalší rok. "" dodal.V súvislosti so zmenou, o ktorej v novom roku hovoria niektorí politici, poznamenal, že samotná zmena nestačí. "," zdôraznil s tým, že nepatrí medzi politikov, ktorí budú dlhé roky len rozprávať. Podotkol však, že zmena nemôže byť bezhlavá.Podotkol, že vo vysokej politike je len štyri roky, ale myslí si, že sa už teraz strane podarilo veľa zmeniť. Podstatné pre neho ako politika je podľa jeho slov, že Smer-SD posledné štyri roky nevládol sám.