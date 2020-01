Politickí väzni a ich blízki dostanú vyššie príplatky k dôchodku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Príplatky k dôchodku politických väzňov a ich blízkych sa zvýšia. Vyplýva to z novely zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom, ktorý v stredu vstúpil do platnosti.Po novom sa bude k starobnému, predčasnému starobnému, invalidnému, výsluhovému a invalidnému výsluhovému dôchodku vyplácať päť eur za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody, za mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo za mesiac protiprávneho násilného odvlečenia.Predkladatelia novely poukazovali na to, že na Slovensku je v súčasnosti oprávnených osôb približne 2000 a vzhľadom na ich pokročilý vek ich počet každoročne klesá. V porovnaní s Českou republikou sú podľa nich príplatky pre politických väzňov a ich blízkych na veľmi nízkej úrovni.