A. Danko: Nedovoľme, aby mala SR opäť najnižšiu účasť v eurovoľbách

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Nedovoľme, aby malo Slovensko opäť najnižšiu účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý v sobotu využil voličský preukaz a odvolil mimo svojho bydliska. Pre TASR to potvrdil jeho hovorca Tomáš Kostelník.skonštatoval Danko.