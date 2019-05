V Trebichave využili počasie i na upratovanie obecných priestorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Trebichava 25. mája (TASR) - Volebná účasť pred piatimi rokmi vo voľbách do Európskeho parlamentu v jednej z najmenších obcí Slovenska, Trebichave v okrese Bánovce nad Bebravou, dosiahla približne 40 percent, v druhom kole prezidentských volieb koncom marca prišlo k urne 70 percent voličov. V sobotných voľbách do Európskeho parlamentu očakávajú miestni menšiu volebnú účasť, pekné počasie využili i na upratovanie obce.načrtla pre TASR starostka Iveta Šebeňová.Sama podľa svojich slov voliť pôjde, len ešte nie je rozhodnutá, komu dá svoj hlas.ozrejmila.Svoj hlas jednej zo strán odovzdal v sobotu i turista Peter, ktorý sa s priateľmi vybral do Trebichavy na chatu.vysvetlil.V Trebichave majú 33 oprávnených voličov, svoje volebné právo skôr využívajú chatári ako miestni. Tí majú v obci poväčšine len trvalý pobyt a bývajú v iných mestách alebo obciach.dodal predseda tamojšej volebnej komisie Július Pajtinka.