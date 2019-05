A. Danko: Nemýľme si sankcie proti Rusku s karanténou

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS) Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Moskva 8. mája (TASR) - O investičných možnostiach pre slovenské firmy v Rusku v stredu v Moskve rokoval predseda Národnej rady SR Andrej Danko s predsedom Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom. Výsledkom má byť podľa neho cesta približne desiatky slovenských podnikateľov do Ruska koncom júna.Počas nej sa budú slovenskí podnikatelia môcť prezentovať na pôde ruského ministerstva priemyslu a obchodu a následne navštívia konkrétny región s možnosťami investície. Danko konkretizoval, že sa to týka napríklad sklárskeho priemyslu, strojárstva a tiež automobilového sektora vrátane jeho subdodávateľov.Ako zdôraznil na brífingu pre novinárov, po zavedení sankcií proti Rusku poklesol objem obchodu medzi Európskou úniou a Ruskom o 20 percent, pričom zároveň o 20 percent narástol obchodný obrat Ruska so Spojenými štátmi.," vyhlásil. Dodal, že "" v investovaní v Rusku.d," vyhlásil Danko.Nazdáva sa, že napríklad vývoz automobilov do Ruska v blízkej budúcnosti narastie. V tejto súvislosti pripomenul menej prísne ruské emisné normy oproti EÚ.Počas rokovaní v Moskve pozval na Slovensko ruskú parlamentnú delegáciu pod vedením podpredsedu Štátnej dumy Piotra Tolstého, ktorý je potomkom spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého. Spolu s predstaviteľmi slovenského parlamentu si pripomenú pamiatku Dušana Makovického, lekára ruského spisovateľa.Volodin na spoločnej tlačovej konferencii s Dankom pripomenul, že stretnutie sa konalo v čase, keď obe krajiny oslavujú výročie ukončenia druhej svetovej vojny. "" povedal Volodin a ocenil starostlivosť Slovenska o pamätníky padlých vojakov Červenej armády.osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec