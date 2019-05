Sociálni demokrati vo Fínsku chcú mať stredoľavicovú koaličnú vládu

Predseda hlavnej opozičnej Sociálnodemokratickej strany Fínska (SDP) Antti Rinne vhadzuje svoj hlas do volebnej urny počas parlamentných volieb vo Fínsku 14. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 8. mája (TASR) - Fínski sociálni demokrati v stredu vyhlásili, že sa budú usilovať o zostavenie stredoľavicovej vládnej koalície s centristickou stranou Fínsky stred a troma menšími partnermi. Parlamentné voľby sa v tejto severskej krajine konali v polovici apríla, pripomína tlačová agentúra Reuters.Víťazom sa stala Sociálnodemokratická strana Fínska (SDP) po prvý raz za uplynulých 20 rokov, avšak s rekordne nízkym ziskom 17,7 percenta hlasov, čo ju prinútilo pri vytváraní novej vlády spojiť sa s ďalšími subjektmi.Predseda SDP Antti Rinne uviedol, že bude pracovať na vytvorení koalície so stranou Fínsky stred odchádzajúceho premiéra Juhu Sipiläa ako svojím hlavným partnerom, zatiaľ čo ďalšími partnermi budú Zelený zväz, Zväz ľavice a Švédska ľudová strana vo Fínsku (SFP). Po predošlej stredopravicovej vláde by to znamenalo príklon doľava.Rinnemu by sa tak zároveň podarilo udržať mimo vládu nacionalistov z euroskeptickej strany Fíni, ktorá skončila vo voľbách na druhom mieste, a to iba s odstupom 0,2 percenta za SDP. Podľa prvého povolebného prieskumu denníka Helsingin Sanomat, zverejneného v pondelok, by však Fíni skončili so ziskom 18,7 percenta už ako víťazi.Rinne spresnil, že jeho päťstranová koalícia bude mať v 200-člennom parlamente 117 kresiel. Rinne, bývalý šéf odborov, je podľa vlastných slov presvedčený, že na spoločnom politickom programe sa bude ľahšie dohodnúť s Fínskym stredom než s Národnou koaličnou stranou (KOK), ktorá presadzuje úsporné opatrenia.Rinne počas predvolebnej kampane sľuboval zvýšenie daní na zachovanie rozsiahlej sociálnej starostlivosti, zatiaľ čo strana KOK chcela zavedenie nižších daní so zámerom stimulovať ekonomiku. Rinne hodlá uzavrieť koaličné rokovania do 24. mája a mať novú vládu vymenovanú začiatkom júna, pred začiatkom fínskeho predsedníctva v Rade EÚ.