A. Danko: Niektorí si mýlia demokraciu s tým, že môžu všetko

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 17. novembra (TASR) - Žiaľ, aj v dnešnej dobe prevládajú zlé myšlienky, sebectvo, zloba, a to aj v kontexte moderných sociálnych sietí. Niektorí ľudia si mýlia demokraciu s tým, že môžu všetko. Slúžia vôni peňazí a nezáleží im na tom, aby sa Slovensko budovalo. Pri príležitosti štátneho sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu to vyhlásil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý položil veniec pri pamätníku obetiam komunizmu na cintoríne v bratislavskej Vrakuni.apeloval Danko, podľa ktorého je ľahké človeku ublížiť, ale ťažké je to odčiniť.Predseda parlamentu si podľa svojich slov na cintorínoch kladie otázku, čo by povedali ľudia, ktorí ubližovali a čo tí, ktorí trpeli.dodal.Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba zdôraznil, že naše deti žijú v slobodnej a demokratickej krajine a o neľahkej ceste k tomuto stavu sa dozvedajú len na hodinách dejepisu či od rodičov.uzavrel.