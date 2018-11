SaS: Slovensko sa vracia na pomyselný začiatok Nežnej revolúcie

Na archívnej snímke zľava predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík, predsedkyňa poslaneckého klubu Natália Blahová a generálny manažér Michal Foltin počas tlačovej konferencie po 11. kongrese strany Sloboda a Solidarita (SaS). Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. novembra (TASR) - Ani 29 rokov života v demokracii, a z toho väčšinu v samostatnom štáte, nie je dnes pre mnohých vládnych činovníkov dosť dlhý čas na to, aby chápali, čo je politická kultúra a správali sa podľa nej. Uviedli to čelní predstavitelia opozičnej SaS pri príležitosti štátneho sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu.tvrdia liberáli a dodávajú, že tento zápas nemožno ani prehrať.Lídri SaS vyhlasujú, že ich strana je súčasťou tohto zápasu, nesie pochodeň slobody aj tými najtmavšími dňami našej politickej reality.tvrdia. SaS preto deklaruje, že urobí všetko pre to, aby rovnako ako pred 29 rokmi tento stret s chamtivosťou, lžou a nenávisťou skončil porážkou zla.