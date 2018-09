A. Danko predloží v októbri do parlamentu definíciu antisemitizmu

Na snímke predseda parlamentu SR Andrej Danko. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. septembra (TASR) - Národná rada SR by sa v októbri mala zaoberať definíciou antisemitizmu. Predložiť ju plánuje predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Hovoril o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii v parlamente.Naďalej je podľa neho v hre možnosť okresať výrokovú imunitu poslancov o antisemitské prejavy. Šéf parlamentu priznáva, že siahnuť na poslaneckú imunitu nie je ľahké, ale v tomto prípade si myslí, že je to potrebné.Danko spomína okresanie imunity najmä v súvislosti s ĽSNS, ktorej poslanci podľa jeho slov zneužívajú imunitu na šírenie napríklad antisemitských prejavov.poznamenal.Predseda parlamentu by chcel, aby poslanci neboli imunitou chránení v prípade, že by šírili antisemitizmus, urážali iné štáty, národnosti či útočili na holokaust.doplnil Danko.V súvislosti shovoril v posledných dňoch aj o potrebe antifašistických opatrení. O antifašistických opatreniach hovorili traja najvyšší ústavní činitelia prezident Andrej Kiska, šéf parlamentu Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s predstaviteľmi politických a spoločenských inštitúcií na diskusii v Banskej Bystrici. Zhodli sa na ich potrebe.