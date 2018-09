Poslancami v Košiciach chce byť 273 kandidátov, zvolených bude 41

Košice, ilustračná snímka. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Košice 13. septembra (TASR) - Na poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Košiciach bolo do komunálnych volieb 2018 navrhnutých 273 kandidátov, z toho 44 nezávislých. Zvolených bude 41 poslancov. Pre TASR to uviedol zapisovateľ mestskej volebnej komisie v Košiciach Stanislav Takáč. Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po preskúmaní kandidátnych listín a registrácii kandidátov.Ako mesto Košice uvádza na svojej webovej stránke, poslanci MsZ budú volení v 14 volebných obvodoch. Po jednom poslancovi do mestského parlamentu zvolia vo volebných obvodoch v mestských častiach Krásna, Šaca, Luník IX, vo volebnom obvode, ktorý zahŕňa mestské časti (MsČ) Barca, Šebastovce a Poľov, vo volebnom obvode zahŕňajúcom MsČ Lorinčík, Pereš, Myslava a vo volebnom obvode zloženom z MsČ Košická Nová Ves a Vyšné Opátske. Vo volebnom obvode Starého mesta sa budú voliť traja poslanci. Štyria poslanci budú zvolení vo volebných obvodoch Juh, Nad Jazerom, Sídlisko KVP, rovnako aj vo volebnom obvode, ktorý zahŕňa MsČ Sever, Kavečany, Džungľa a vo volebnom obvode zahŕňajúcom MsČ Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce. Vo volebnom obvode MsČ Dargovských hrdinov bude zvolených päť poslancov a v počte sedem vo volebnom obvode MsČ Západ.Najmenej (3) kandidátnych listín na poslancov bolo odovzdaných pre volebný obvod č. 4 (MsČ Luník IX) a najviac (54) pre volebný obvod č. 7 (MsČ Západ).Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra od 7.00 h do 22.00 h.