A. Danko prijal pozvanie do Ruska, bude rokovať s V. Volodinom

Predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. mája (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) sa v stredu (8. 5.) zúčastní bilaterálneho rokovania s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom. Pre TASR to potvrdil hovorca predsedu parlamentu Tomáš Kostelník.Témou rokovaní v Rusku bude podľa jeho slov medziparlamentná spolupráca a pripravovaná podnikateľská misia. Tej by sa mala podľa predbežných plánov zúčastniť zhruba desiatka slovenských podnikateľov, ktorých šéf parlamentu plánuje vziať na rokovanie s ruským ministerstvom financií a následne do vytypovanej priemyselnej oblasti koncom júna.Danko zároveň prijal aj pozvanie na slávnostnú prehliadku na Červenom námestí, ktorá sa bude konať tradične pri príležitosti konca druhej svetovej vojny.