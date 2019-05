Dvoch Grékov odsúdili na 21 rokov väzenia za vraždu Pakistanca

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 6. mája (TASR) - Dvoch Grékov odsúdili v pondelok na 21 rokov väzenia za rasovo motivovanú vraždu pakistanského migranta, ktorú spáchali v roku 2013. Informovala o tom agentúra AFP.Muž pôvodom z Pakistanu mal 27 rokov, keď ho smrteľne dobodali vtedy 29-ročný Christos Stergiopulos a 25-ročný Dionysis Liakopulos. K útoku došlo v aténskej štvrti Petralona, keď išla obeť na bicykli do práce.Súd prvej inštancie mužom pôvodne udelil doživotný trest. Po tom, ako sa obvinení voči jeho rozsudku odvolali, im bol trest znížený na 21 rokov.Vraždu Pakistanca Šhehzada Lukmána riešia v rámci rozsiahlejšieho súdneho procesu s členmi krajne pravicovej strany Zlatý úsvit, ktorý sa začal v roku 2015. Rozsudok má byť vynesený začiatkom budúceho roku.Pri prehliadke bytov mužov odsúdených za vraždu Pakistanca polícia našla skrýšu so zbraňami ako i letáky tohto zoskupenia. Dvojica odsúdených však akékoľvek prepojenie na Zlatý úsvit poprela a tvrdila, že vražda bola len dôsledkom hádky.Strana Zlatý úsvit získala v roku 2012, keď sa po prvý raz dostala do parlamentu, viac než 426.000 hlasov. V roku 2015 jej svoj hlas odovzdalo takmer 380.000 voličov. V súčasnosti je štvrtou najsilnejšou stranou v parlamente.