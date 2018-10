A. Danko pripúšťa odchod z čela NRSR, chce chodiť viac do regiónov

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko pripúšťa odchod z čela parlamentu, aby mohol viac chodiť za ľuďmi do regiónov. SNS chce dostať k väčšej politickej sile. Na poste šéfa Národnej rady (NR) SR by si vedel predstaviť šéfa klubu SNS Tibora Bernaťáka. Danko tiež odmieta spoluprácu s lídrami opozičných strán Igorom Matovičom (OĽaNO), Richardom Sulíkom (SaS) a Borisom Kollárom (Sme rodina).vyhlásil v rozhovore pre Plus jeden deň. Priznal, že uvažuje aj nad koncom na poste šéfa NR SR.vysvetlil Danko.Jeho ambíciou je uspieť s SNS "tak, ako sa SNS v histórii nepodarilo".uviedol Danko pre Plus jeden deň. Post predsedu NR SR by podľa vlastných slov prenechal Bernaťákovi.doplnil.Danko tiež povedal, že SNS čaká s predstavením svojho prezidentského kandidáta na Smer-SD.poznamenal.V tejto chvíli podľa vlastných slov neuvažuje, že by on kandidoval za prezidenta SR.povedal Danko. Nazdáva sa, že toho, koho SNS nominuje, čaká kanonáda lží a útokov.doplnil.