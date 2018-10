Projekt Dva regióny – jedna tvár spojí Slovácko a Piešťansko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 15. októbra (TASR) – K zvýšeniu návštevnosti turisticky zaujímavých miest na Slovácku a v regióne Piešťan chce prispieť spoločný česko-slovenský projekt Dva regióny – jedna tvár, do ktorého sa spojili Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany a miestny spolok Dolní Morava. Oba prihraničné regióny chcú prezentovať to, čo ich spája. Okrem iných je to bohatá tradícia kúpeľníctva.uviedol predseda spolku Dolní Morava Josef Smetana. Zároveň bude fungovať aj ako zdroj informácií o kúpeľnom meste Piešťany. Dodal, že i v Piešťanoch vznikne priestor pre propagáciu Slovácka.doplnil predseda predstavenstva OOCR Rezortu Piešťany Peter Tremboš.Projekt Dva regióny – jedna tvár dostal podporu z Fondu malých projektov programu Interreg V-A SR-ČR, uspel s ním spolok Dolní Morava. Na celkové plánované náklady 23.510 eur prispeje fond 85 percentami. Potrvá do augusta 2019, obe strany však majú záujem o dlhodobejšiu spoluprácu, ktorá ďalšími spoločnými projektmi užšie prepojí tieto dva kultúrne a historicky blízke regióny.