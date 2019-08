A. Danko rozmýšľa o ďalšej zmene rokovacieho poriadku

Na snímke predseda SNS Andrej Danko. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. augusta (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) rozmýšľa o ďalšej zmene rokovacieho poriadku. Povedal to v rozhovore pre TASR s tým, že by chcel zabrániť recyklácii poslaneckých návrhov v jednom volebnom období. Tvrdí, že rokovací poriadok slovenského parlamentu patrí medzi tie najdemokratickejšie.povedal Danko.Argumentuje tým, že niektoré návrhy zmien v zákonoch predložili poslanci tri či štyrikrát v tom istom znení. Tvrdí, že poslanci vedia, že z toho majú publicitu. Preto chce zabrániť predkladaniu tých istých návrhov v jednom volebnom období. Uviedol, že v Rakúsku majú napríklad nastavený poriadok tak, že ak neprejde zákon výborom, tak sa nedostane do pléna na hlasovanie.Danko už niekoľko zmien v rokovacom poriadku urobil. Teraz tvrdí, že ho od Slovenska preberajú aj iné krajiny.skonštatoval s tým, že opozícia aj koalícia ho v kuloároch za tieto zmeny chvália.V roku 2016 vládna koalícia presadila balíček zmien, ktorým sa zaviedli časové limity pre vystúpenia poslancov. V rokovacej sále sa zároveň zakázalo používať transparenty, plagáty, letáky a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové prezentácie, ale aj materiály propagujúce politické strany a reklamu. Šéf parlamentu dostal právo iniciovať disciplinárne konanie voči poslancom, ktorí na schôdzi opakovane porušujú poriadok.Opoziční poslanci sa pre podozreniu z porušovania niektorých práv garantovaných ústavou obrátili s novelou rokovacieho poriadku na Ústavný súd SR. Ten následne rozhodol, že právna úprava nie je v rozpore s ústavou.