Dodávka s migrantami v Chorvátsku spadla do rieky, zahynula jedna žena

Záhreb 25. augusta (TASR) - Jedna žena v nedeľu zahynula, keď dodávka vezúca 12 migrantov spadla pri úniku pred chorvátskou políciou do rieky neďaleko hraníc so Slovinskom. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.Vodič dodávky v nedeľu ráno odmietol zastaviť na kontrolnom stanovišti a prenasledovala ho hliadka. Vodičovi, pravdepodobne pašerákovi ľudí, sa podarilo z potápajúceho sa vozidla uniknúť a utiecť na neďaleké mínové pole, kde po ňom stále pátra polícia.Z potápajúcej dodávky sa po rozbití okien policajtom podarilo zachrániť 11 migrantov. Jedna žena zomrela po prevoze do nemocnice.Minulý týždeň Slovinsko začalo budovať ďalších 40 kilometrov plota na hranici s Chorvátskom po tom, ako v tejto malej alpskej krajine zaznamenali rastúce množstvo prichádzajúcich migrantov.