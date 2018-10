A. Danko: S. Larcherom zastávame vyváženú zahraničnú politiku

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (vľavo) a predseda francúzskeho Senátu Gérard Larcher počas privítania v rezidencii francúzskeho Senátu 18. októbra 2018 v Paríži. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 18. októbra (TASR) – Slovensko-francúzske vzťahy, sté výročie vzniku Československej republiky (ČSR) a aktuálne európske otázky vrátane brexitu a migrácie boli hlavnými témami štvrtkového rokovania predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) s predsedom Senátu francúzskeho parlamentu Gérardom Larcherom v Paríži.Larcher Dankovi prisľúbil, že buď on sám osobne alebo zástupca Senátu sa zúčastnia na parlamentnom summite V4+Francúzsko+Nemecko 15. októbra v Bratislave. Počas ročného slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, ktoré trvá do konca júna budúceho roka, sa podľa Danka ešte uskutočnia vrcholné schôdzky vo formátoch V4+Benelux a V4+Baltik.Ako uviedol šéf slovenského parlamentu, novembrové stretnutie v Bratislave bude príležitosťou pre štáty V4, Nemecko a Francúzsko vydiskutovať si hlavné súčasné problémy v Európe – bezpečnosť, migráciu, kybernetickú bezpečnosť či otázky vzťahov k Ukrajine a Rusku.povedal novinárom Danko, podľa ktorého je Larcher zástancom vyváženosti v zahraničnej politike.Danko ďalej z Francúzska odkázal, že Slováci aj národnostné menšiny žijúce na Slovensku by mali mať viac optimizmu.uviedol a zdôraznil úlohu Francúzska pri vzniku ČSR pred sto rokmi.povedal Danko.Larcher novinárov informoval, že s Dankom hovorili aj o spoločnej európskej obrane. Podľa neho sa síce Európa opiera o NATO ako obranný pilier, avšak počas viacerých nedávnych rokovaní s európskymi predstaviteľmi videl, že otázka vytvorenia spoločnej európskej armády jeAko uzavrel predseda francúzskeho Senátu, základnou myšlienkou pri problémoch, o ktorých hovoril s Dankom, bolo, že "