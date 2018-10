Obec Letničie získala dotáciu 30.000 eur pre dobrovoľných hasičov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Letničie 18. októbra (TASR) – Obec Letničie v okrese Skalica získala dotáciu z ministerstva vnútra vo výške 30.000 eur. TASR informoval jej starosta Marián Dvorský. Dotácia je účelovo určená pre dobrovoľný hasičský zbor (DHZ).uviedol Dvorský s tým, že v tomto roku by chceli vybaviť stavebné povolenie a v roku 2019 začať so stavebnými prácami, ktoré by chceli ukončiť najneskôr v roku 2020.Celkové finančné náklady na projekt dosiahnu podľa starostu 34.672,34 eura, rozdiel medzi dotáciou a skutočnými nákladmi uhradí obec zo svojich prostriedkov.