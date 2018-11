A. Danko sa k rigoróznej práci nebude vyjadrovať do vyjadrenia komisie

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 15. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) sa nebude k téme svojej rigoróznej práce vyjadrovať do vyjadrenia príslušnej komisie. Uviedol to vo štvrtok jeho hovorca Tomáš Kostelník.povedal Kostelník.Denník N vo štvrtok informoval, že šéf parlamentu poskladal svoju rigoróznu prácu odovzdanú v roku 2000 z viacerých cudzích textov. Po úvode je podľa denníka odkopírovaných prvých 20 strán z českej publikácie Základy správnej vedy od Dušana Hendrycha a v práci sú aj rozsiahle odkopírované časti skrípt. Denník nedávno upozornil, že Dankova práca sa zhoduje s rigoróznou prácou advokáta Daniela Pisáka, ktorý ju obhájil rok po Dankovi - v roku 2001.Akademický senát Univerzity Mateja Bela (UMB) zriadil účelovú komisiu na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite. Výsledky preskúmania a návrhy opatrení účelová komisia predloží najneskôr do 11. januára 2019 predsedovi Akademického senátu UMB.