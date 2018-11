Repatriácia rohinských utečencov do Mjanmarska je ohrozená

Na archívnej snímke rohinskí utečenci čakajú v rade na jedlo v utečeneckom tábore. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cox's Bazar 15. novembra (TASR) - Repatriácia prvých desiatok rodín rohinských utečencov z Bangladéša do Mjanmarska je ohrozená, informoval vo štvrtok bangladéšsky komisár pre utečencov.Ich návrat do Mjanmarska sa mal začať vo štvrtok, ale ako uviedol Úrad vysokého komisár OSN pre utečencov (UNHCR), žiadna 50 vytipovaných rodín neprejavila vôľu vrátiť sa teraz do Mjanmarska.uviedol bangladéšsky komisár pre utečencov Mohammad Abul Kalam. Nespresnil však, či bangladéšska vláda plány na repatriáciu prvej skupiny Rohingov anulovala alebo pozastavila.Mimovládna organizácia Human Rights Watch sa pridala k tým ľudskoprávnym subjektom, ktoré žiadajú "okamžité zrušenie" celej operácie.Ako informovala agentúra AFP, Bangladéš koncom októbra oznámil, že tento štvrtok začne s repatriáciou Rohingov, a to na základe dohody uzavretej s Mjanmarskom.Prvá vlna repatriácie sa mala týkať 2260 osôb, pričom denne malo Bangladéš opustiť 150 ľudí.Jeden z predstaviteľov moslimských Rohingov, Abdu Rahim, uviedol, že spomedzi 2260 utečencov, ktorí sú na zozname osôb vybraných na repatriáciu,OSN už v utorok vydala vyhlásenie, v ktorom žiada zastaviť túto operáciu so zdôvodnením, že v Mjanmarsku neboli vytvorené podmienky pre návrh Rohingov a existuje riziko ich opätovného prenasledovania.Organizácia Amnesty International vo štvrtok tiež vyzvala orgány Bangladéša a Mjanmarska, abysvoje plány na repatriáciu moslimských utečencov z národa Rohingov, pričom ich označila zaAmerický viceprezident Mike Pence v stredu v rozhovore s mjanmarskou líderkou Aun Schan Su Ťij vyhlásil, že pre násilie páchané proti Rohingom niet ospravedlnenia. Vyjadril pritom nádej, že Mjanmarsko umožní Rohingom slobodný návrat do vlasti.K hromadnému úteku moslimských Rohingov z Mjanmarska do Bangladéša došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v Jakchainskom štáte vlani 25. augusta.Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda v reakcii pristúpila k rozsiahlej operácii proti povstalcom. Následné boje a represie si vyžiadali tisíce obetí na životoch, prevažne z radov Rohingov.