A. Danko: SNS dosiahla historický úspech

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. novembra (TASR)- Koaličná SNS dosiahla v sobotňajších (10.11.) komunálnych voľbách historický úspech. Ešte nikdy nemala 160 vlastných starostov a primátorov a ďalších 50 koaličných a 1700 poslancov. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal šéf strany Andrej Danko.Aj on uznáva vzostup nezávislých kandidátov.upozornil. Zároveň pogratuloval každému, kto našiel odvahu vstúpiť do verejného života.V tejto súvislosti spomenul novelu zákona o politických stranách, ktorú už parlament schválil, ale prezident Andrej Kiska ju vrátil do NR SR.povedal.Za veľký fenomén označil Danko aj negatívne kampane na politických súperov.myslí si.