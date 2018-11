Staromešťanov presvedčila autentickosť, hovorí Z. Aufrichtová

Pohľad na hlavné mesto SR, Bratislavu z vyhliadkovej plošiny kaviarne UFO na Moste SNP nad európskym veľtokom, riekou Dunaj v Bratislave. Na snímke pohľad na bratislavské Staré mesto, Dóm svätého Martina (uprostred), Rázusovo nábrežie (dole), v strede zdola hore cestná estakáda z Mosta SNP, Rybné námestie a Staromestská ulica. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 11. novembra (TASR) - V bratislavskom Starom Meste vystrieda doterajšieho starostu Radoslava Števčíka (nezávislý) urbanistka, bývalá odborná zamestnankyňa bratislavského magistrátu a súčasná poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Aufrichtová. Kandidátke s podporou sedemkoalície SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina, OKS, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska odovzdalo v sobotných (10.11.) voľbách starostu hlas 36,59 percenta voličov. Uvádza to mestská časť na svojom webe.Staromešťanov podľa Aufrichtovej presvedčila autentickosť, keďže podľa vlastných vyjadrení je jednou z nich, pozná ich problémy i požiadavky na ich riešenia. Verila ich zdravému úsudku, pričom vnímala ich túžbu po zmene pri správe vecí verejných.uviedla pre TASR Aufrichtová.Ubezpečila, že doterajšie dobré veci ponechá, nefungujúce zmení. Ako prvé má v pláne pripraviť v spolupráci s poslancami spoločný Staromestský program 2019-2022.poznamenala Aufrichtová, ktorá chce zároveň pracovať na zadaní pre aplikáciu o činnosti miestneho úradu.Nové 25-členné miestne zastupiteľstvo takmerpolitickí nominanti, keďže nezávislým kandidátom sa v poslaneckom zbore ušli tri miesta.Z poslaneckých zoskupení sa do miestneho parlamentu prebojovalo pravicové zoskupenie siedmich strán a hnutí podporujúce aj novú starostku a koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia, ktorá stojí aj za novým primátorom Matúšom Vallom. Pomer medzi zoskupeniami je takmer vyrovnaný, sedemkoalícia má len o dvoch poslancov viac, keď sa z jej radov do zastupiteľstva prebojovalo dvanásť poslancov.Miestne zastupiteľstvo sa obnoví z menej ako polovice. Poslanecký mandát obhájilo 14 doterajších poslancov, vrátane troch poslancov NR SR Ondreja Dostála, Petra Osuského a Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Spomedzi jedenástich nových tvári sa prebojovala napríklad Dana Kleinert. Prevahu budú mať muži, ktorých bude v zastupiteľstve sedieť 16, žien bude deväť.V Starom Meste si volili zo siedmich kandidátov na starostu, 25 kandidátov na miestnych poslancov a štyroch kandidátov na mestského poslanca. Volebná účasť v Starom Meste bola 43,35 percenta.